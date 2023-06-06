Уголовное дело завели за клевету в адрес супруги губернатора Ленобласти Ирины Дрозденко

Уголовное дело завели после клеветы в адрес директора Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленобласти и супруги губернатора региона Ирины Дрозденко.

Ранее один анонимный Telegram-канал опубликовал «список спонсоров ВСУ». Абсолютное большинство фамилий в этом перечне — иноагенты. Остальные 10% пришлись на очень неожиданные фамилии, в том числе и Ирины Дрозденко.

В итоге директор Мультицентра написала заявление в полицию. Было заведено уголовное дело по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы, пишет ЛенТВ24.

Отметим, и Александр Дрозденко, и Ирина Дрозденко активно помогают Донецку, Мариуполю и подшефному Енакиево. Работа ведется и «на местах».