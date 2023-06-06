За неделю еще три жителя Ленобласти заразились клещевым боррелиозом

Автор: Гузель Галимова
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Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 2733 жителя Ленобласти, в том числе 580 детей.

Согласно данным Роспотребнадзора, больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 438, Гатчинском — 358, Волховском — 178, Кингисеппском – 219, Бокситогорском — 216, Волховском – 212, Всеволожском — 211, Киришском — 209 и Подпорожском районах — 202.

С начала сезона зарегистрировано восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза и один — клещевого вирусного энцефалита.

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30.05.2023 181
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