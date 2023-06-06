В Ленобласть с начала года более 400 раз пытались незаконно ввезти продукты

За пять месяцев 2023 года сотрудники Выборгской таможни пресекли более 400 случаев незаконного ввоза продуктов в Российскую Федерацию.

Это на 158 административных дел больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Чаще всего через границу пытались незаконно перевезти молочную продукцию, мясо, рыбу и осетровую икру.

Фото: Пресс-служба СЗТУ

В ведомстве напоминают, что один человек может ввезти в Россию до 5 килограммов готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, не более 250 граммов икры осетровых видов рыб и максимум 5 килограммов рыбы и ракообразных. При этом в страну запрещено ввозить некоторые товары из США, Европейского союза, Канады, Черногории и других стран.