Военкоматам Ленобласти передано более ста современных компьютеров

Автор: Анастасия Щербакова
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Это мероприятие проходит в рамках цифровизации воинского учета.

107 современных компьютеров российского производства переданы сегодня Правительством региона военному ведомству. Такая мера направлена на оказание помощи военному комиссариату и пункту отбора граждан на военную службу по контракту Ленинградской области.

Процесс модернизации военкоматов проходит во взаимодействии с региональными органами власти. Главная цель — создание единого электронного реестра и систематизация сведений о ленинградцах, состоящих на воинском учете.

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Ранее стало известно, что Ленобласть запустила процесс модернизации военкоматов.

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