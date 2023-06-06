Военкоматам Ленобласти передано более ста современных компьютеров

Это мероприятие проходит в рамках цифровизации воинского учета.

107 современных компьютеров российского производства переданы сегодня Правительством региона военному ведомству. Такая мера направлена на оказание помощи военному комиссариату и пункту отбора граждан на военную службу по контракту Ленинградской области.

Процесс модернизации военкоматов проходит во взаимодействии с региональными органами власти. Главная цель — создание единого электронного реестра и систематизация сведений о ленинградцах, состоящих на воинском учете.

Ранее стало известно, что Ленобласть запустила процесс модернизации военкоматов.