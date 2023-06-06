Ленобласть запустила процесс модернизации военкоматов

В военкоматы Ленобласти доставлено 107 современных компьютеров российского производства.

Главная цель проводимого во взаимодействии с региональными органами власти процесса масштабной модернизации ― создание единого электронного реестра и систематизация сведений о ленинградцах, состоящих на воинском учете.

Как отметил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, компьютеризация комиссариатов позволит оптимизировать процесс оформления документов, в том числе сократит время обработки персональных данных граждан, пребывающих в запасе для поступления на военную службу по контракту.

Ранее по Ленобласти начал курсировать агитационный автомобиль для привлечения к службе по контракту. Как отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, такой маневренный метод агитации оказался востребован, так как позволяет жителям получить всю необходимую информацию рядом с домом.

Контакты пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области

+7 (812) 572-20-30, +7 (812) 572-18-71, +7(812) 655-10-00, +7 (812) 655-20-00.

Напомним, что контрактникам доступен широкий спектр социальных гарантий: выплата увеличенного денежного продовольствия, компенсации, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за хорошие показатели исполнения служебных задач. Срок службы — от 11 месяцев. Контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 50 лет.