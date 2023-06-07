Летевших в США из Индии пассажиров расселят в Магадане

Автор: Сергей Агутин
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Самолет авиакомпании AirIndia, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России 6 июня в 09:30. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов сообщил, что пассажиров проведут через таможню и пограничников, затем на автобусах увезут в гостиницы Магадана и накормят.

Самолет обследовали специалисты, у него серьезные поломки. Авиакомпания обещала прислать другой борт. По словам Виталия Друппова, до сих пор не ясно, когда он прибудет.

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05.06.2023 131
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