Летевших в США из Индии пассажиров расселят в Магадане

Самолет авиакомпании AirIndia, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России 6 июня в 09:30. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов сообщил, что пассажиров проведут через таможню и пограничников, затем на автобусах увезут в гостиницы Магадана и накормят.

Самолет обследовали специалисты, у него серьезные поломки. Авиакомпания обещала прислать другой борт. По словам Виталия Друппова, до сих пор не ясно, когда он прибудет.