Летевших в США из Индии пассажиров расселят в Магадане

Самолет авиакомпании AirIndia, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России 6 июня в 09:30. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.
Транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов сообщил, что пассажиров проведут через таможню и пограничников, затем на автобусах увезут в гостиницы Магадана и накормят.
Самолет обследовали специалисты, у него серьезные поломки. Авиакомпания обещала прислать другой борт. По словам Виталия Друппова, до сих пор не ясно, когда он прибудет.
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05.06.2023 131