В России призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Российские депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратились в профильные ведомства и министерства с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на их обращение.

Отмечается, что обращение направлено в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Вопрос о возобновлении проверок подняли после массового отравления напитком «Мистер Сидр» жителей нескольких регионов.

По данным Минздрава, общее количество пострадавших в результате отравления достигло 90 человек, из них 29 человек умерли. Среди отравившихся — четыре ребенка и беременная женщина. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

По информации ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.