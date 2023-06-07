В России призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Российские депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратились в профильные ведомства и министерства с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на их обращение.

Отмечается, что обращение направлено в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Вопрос о возобновлении проверок подняли после массового отравления напитком «Мистер Сидр» жителей нескольких регионов.

По данным Минздрава, общее количество пострадавших в результате отравления достигло 90 человек, из них 29 человек умерли. Среди отравившихся — четыре ребенка и беременная женщина. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

По информации ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.

Вам будет интересно
В России призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива Россия, проверки, алкоголь
Роспотребнадзор по Петербургу призвал не пить смертельно опасный напиток «Мистер Сидр»
Управление Роспотребнадзора по Петербургу официально призвал отказаться от употребления напитка «Мистер Сидр», который стал причиной гибели 18 человек. Тех, кто увидит...
06.06.2023 118
Автор