В Петербург не пустили 1000 миниатюрных автоматов Калашникова. Только посмотрите, какие они милые – фото

Необычный груз обнаружили в партии детских игрушек, поступивших на Котлинский таможенный пост из Китая. Арсенал, как следовало из декларации, предназначался для миниатюрных солдатиков.
Фото: пресс-служба СЗТУ
Среди игрушечных пистолетов, ножей и ружей были 1044 миниатюрных автомата Калашникова. Они с точностью копировали товарный знак, зарегистрированный одноименным концерном.
Партия миниатюрных автоматов изъята. По факту незаконного использования чужого товарного знака заведено административное дело.
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23.06.2022 2534