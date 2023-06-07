В Петербург не пустили 1000 миниатюрных автоматов Калашникова. Только посмотрите, какие они милые – фото

Необычный груз обнаружили в партии детских игрушек, поступивших на Котлинский таможенный пост из Китая. Арсенал, как следовало из декларации, предназначался для миниатюрных солдатиков.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Среди игрушечных пистолетов, ножей и ружей были 1044 миниатюрных автомата Калашникова. Они с точностью копировали товарный знак, зарегистрированный одноименным концерном.

Партия миниатюрных автоматов изъята. По факту незаконного использования чужого товарного знака заведено административное дело.