В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве по статье УК РСФСР. Он 32 года жил недалеко от места преступления

Задержан 56-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 32-летней давности. Слесарь-сантехник жил недалеко от места преступления.
На берегу реки Оккервиль 7 июня 1991 года обнаружили мертвого мужчину с ножевым ранением в области сердца. Уголовное дело об убийстве завели еще по статье УК РСФСР.
Полицейским удалось задержать подозреваемого возле дома № 32 на улице Подвойского в Санкт-Петербурге. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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17.11.2022 8954