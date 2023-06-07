В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве по статье УК РСФСР. Он 32 года жил недалеко от места преступления

Задержан 56-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 32-летней давности. Слесарь-сантехник жил недалеко от места преступления.

На берегу реки Оккервиль 7 июня 1991 года обнаружили мертвого мужчину с ножевым ранением в области сердца. Уголовное дело об убийстве завели еще по статье УК РСФСР.

Полицейским удалось задержать подозреваемого возле дома № 32 на улице Подвойского в Санкт-Петербурге. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.