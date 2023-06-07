В Петербурге в ночь на 13 июня мосты разводиться не будут

В ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге не будут разводиться мосты. Это связано с празднованием Дня России.

«При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте mostotrest-spb.ru, официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга»», — говорится в сообщении.