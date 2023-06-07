Превращение Гатчины в столицу Ленобласти влетит в копеечку

По самым скромным подсчётам затраты составят 35 млрд рублей.

Как сообщает 78.ru, переезд правительства Ленинградской области состоится в 2026-2027-м году. К этому времени Гатчина должна стать столицей не на словах, а на деле.

В список затрат входит приведение города в столичный вид, это реставрация исторических памятников, благоустройство территории, ремонт дорог, дополнительное строительство школ, детских садов.

Также в эту сумму входит и переезд правительства. При этом вместо строительства новых зданий будут приводить в порядок старые.

Фото: wikimedia.org/Usadboved

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