Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 7 июня, в первом чтении утвердило законопроект о курортном сборе.

Предполагается, что закон о курортном сборе вступит в силу с 1 октября, но уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, поскольку до этого будет действовать нулевая ставка.

Курортный сбор в Петербурге составит 100 рублей в день. При заселении турист должен будет заплатить за число дней фактического проживания в отеле, кроме дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость номера.

Как заявили депутаты городского парламента, курортный сбор принесёт Петербургу 310 миллионов только за 9 месяцев. Все полученные средства власти намерены направят на благоустройства инфраструктуры города.