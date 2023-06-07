В результате ДТП ребенок скончался в больнице.

6 июня 2023 года около 22:30, на Выборгском шоссе д.11 мужчина сбил ребенка. Дорожный инспектор «ВКонтакте» объявил розыск. Однако чуть позднее стало известно, что виновник сам явился в полицию и сообщил о происшедшем.

Как стало известно, ребенок с няней переходил дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал. После ДТП, няня зачем-то на такси повезла ребенка в ближайшую больницу (им. Святого Георгия), где ребенок скончался.

34 летний Александр, житель Волгограда, сбивший ребёнка на Выборгском шоссе , сам пришёл в полицию и показал, где спрятал автомобиль в кустах в Выборгском районе.

Ранее стало известно, что водитель «БМВ» насмерть сбил человека на «зебре» в Петербурге.