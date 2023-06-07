Трагедия произошла три года назад.

Житель Ленобласти отправился в колонию строгого режима на 11,6 лет за убийство знакомого — сообщает Мойка78. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти рассказали, что 39-летний осужденный совершил преступление в 2020 году в бане на улице Кузнечной во Всеволожском районе.

Следствие полагает, что мужчина вместе со знакомым отдыхал в бане. По какой-то причине приятели поругались. Тогда словесный конфликт перерос в настоящий бой. В приступе ярости осужденный заколол своего приятеля.

Фото: pxhere.com

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