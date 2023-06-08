Девочка лишилась руки после укола медсестры в Петербурге

Перед судом предстанет 27-летняя медсестра одного из детских медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемая неосторожно ввела в артерию правой руки 16-летней девочки лекарство. В результате последующих осложнений пострадавшей пришлось ампутировать предплечье.

В рамках расследования уголовного дела экспертиза установила причинно-следственную связь между этими событиями. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.