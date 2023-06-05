Годовалый мальчик подавился морковкой и умер в Лодейном Поле

Годовалый мальчик 3 июня находился в гостях у своей 43-летней бабушки в квартире дома на Лесной улице в Лодейном Поле. Женщина дала внуку кусок моркови, которым он подавился. У ребенка произошло перекрытие дыхательных путей.
Бабушка вызвала скорую помощь. В 19:40 ребенок был доставлен в больницу. Врачи боролись за жизнь мальчика, но в 20:11 он скончался. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Мальчика воспитывала 19-летняя мать и 25-летний отец.
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24.06.2022 2901