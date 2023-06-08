Опубликован календарь благоприятных садовых дней в июне

В Леноблводоканале рассказали, что лучше всего высаживать в первый летний месяц и как ухаживать за растениями.

Хоть к июню основные подготовительные работы в огороде закончены, однако всегда есть ряд растений, которые можно еще посадить или пересадить. Сейчас актуально высаживать и обрабатывать растения, дающие урожай в наземной части: огурцы, томаты, баклажаны, перец, капуста, горох, фасоль, все виды зелени. Также можно заняться корнеплодами, укоренить рассаду, обработать корневую часть растений.

Не стоит забывать и о поливе. Лучше этим заняться в ночное время и использовать для полива техническую воду.

Итак, благоприятными дни для посадки растений и садовых работ: 1, 2, 15, 19, 20, 27 – 29 июня.