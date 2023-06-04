Опубликован список безопасных для купания мест в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:

  • Волосовский район: озеро Донцо (Донцо), река Луга (Большой Сабск).
  • Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье).
  • Киришский район: озеро Светлое (Будогощь).
  • Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле).
  • Ломоносовский район: Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка).
  • Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга).
  • Подпорожский район: река Свирь (Погра).
  • Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново).
  • Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы).
  • Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно).
  • Тосненский: озеро Нестеровское (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.

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