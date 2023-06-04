Опубликован список безопасных для купания мест в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.
Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:
- Волосовский район: озеро Донцо (Донцо), река Луга (Большой Сабск).
- Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье).
- Киришский район: озеро Светлое (Будогощь).
- Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле).
- Ломоносовский район: Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка).
- Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга).
- Подпорожский район: река Свирь (Погра).
- Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново).
- Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы).
- Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно).
- Тосненский: озеро Нестеровское (Шапки).
Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.
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