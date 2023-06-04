Опубликован список безопасных для купания мест в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:

Волосовский район: озеро Донцо (Донцо), река Луга (Большой Сабск).

озеро Донцо (Донцо), река Луга (Большой Сабск). Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье).

река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье). Киришский район: озеро Светлое (Будогощь).

озеро Светлое (Будогощь). Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле).

река Свирь (Лодейное Поле). Ломоносовский район: Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка).

Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка). Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга).

озеро Омчино, озеро Толони (Луга). Подпорожский район: река Свирь (Погра).

река Свирь (Погра). Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново).

река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново). Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы).

река Плюсса (Сланцы). Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно).

озеро Царицыно (Царицыно). Тосненский: озеро Нестеровское (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.