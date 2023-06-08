Ребенка с тяжелым отравлением увезли со скейт-площадки в Кировском районе

В полицию Кировского района 7 июня около 20:30 сообщили о происшествии на скейт-площадке на улице Вокзальной в Отрадном. Очевидцы рассказали, что ребенку стало плохо.

В больницу увезли 13-летнюю школьницу. По предварительным данным, несколькими минутами ранее некий подросток протянул ей бутылку с жидкостью. Они оба выпили, после чего состояние девочки резко ухудшилось.

Врачи зафиксировали тяжелое отравление. Пострадавшая помещена в реанимацию. Семья ребенка ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.