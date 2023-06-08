Один человек погиб и двое пострадали в аварии на КАД — фото

Массовая авария произошла вечером 7 июня на 32-ом километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись самосвал, груженный песком, автоцистерна и два легковых автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Кроме того, были повреждены металлическая опора над проезжей частью КАД и осевое барьерное ограждение. Движение транспорта было частично перекрыто.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", vk.com

К утру 8 июня последствия ДТП устранены. Движение транспорта открыто в штатном режиме. Для безопасности автомобилистов поврежденная опора была демонтирована, а ограждение восстановлено.