Один человек погиб и двое пострадали в аварии на КАД — фото

Массовая авария произошла вечером 7 июня на 32-ом километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись самосвал, груженный песком, автоцистерна и два легковых автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.
Кроме того, были повреждены металлическая опора над проезжей частью КАД и осевое барьерное ограждение. Движение транспорта было частично перекрыто.
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", vk.com
К утру 8 июня последствия ДТП устранены. Движение транспорта открыто в штатном режиме. Для безопасности автомобилистов поврежденная опора была демонтирована, а ограждение восстановлено.
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