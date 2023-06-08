Военнослужащий из Всеволожска погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Всеволожского района Ленобласти Роман Новосёлов. Ему было 36 лет.

Он состоял в частной военной компании «Вагнер» и погиб 28 апреля в ходе ожесточенных боев за освобождение Артемовска.

Роман Новосёлов родился в деревне Суоранде, жил во Всеволожске и работал водителем. Его похоронят на Пундоловском кладбище.