Новый автовокзала в Подпорожье готовится принять первых пассажиров

Разрешение на ввод в эксплуатацию автостанции на улице Октябрят уже выдано, автобусы будут отправляться по 16 маршрутам, включая Петербург.
Новая двухэтажная автостанция сможет обслуживать до 100 человек в сутки. Строительство автовокзала началось в 2020 году. Сегодня строители — компания «Строитель 47» занимаются передачей объекта муниципальному образованию.
Напомним, что Ленобласть зарезервировала землю в Сертолово под ТПУ. Также в рамках строительства ПТУ проведут реконструкцию улицы Индустриальной. А «Октябрьская железная дорога» построит две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово».
Под строительство ТПУ «Девяткино» место также выделено. Строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» в Мурино займется девелоперская компания Steit.