Новый автовокзала в Подпорожье готовится принять первых пассажиров

Разрешение на ввод в эксплуатацию автостанции на улице Октябрят уже выдано, автобусы будут отправляться по 16 маршрутам, включая Петербург.

«Сегодня люди вынуждены пользоваться старым узлом на окраине города, который уже давно находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Новый находится в центре, оборудован всеми удобствами. Для общей картины осталось провести последний штрих: к осени отремонтировать дороги на улицах Октябрят и Родниковская», — рассказал зампредседателя правительства Евгений Барановский.

Новая двухэтажная автостанция сможет обслуживать до 100 человек в сутки. Строительство автовокзала началось в 2020 году. Сегодня строители — компания «Строитель 47» занимаются передачей объекта муниципальному образованию.

Напомним, что Ленобласть зарезервировала землю в Сертолово под ТПУ. Также в рамках строительства ПТУ проведут реконструкцию улицы Индустриальной. А «Октябрьская железная дорога» построит две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово».

Под строительство ТПУ «Девяткино» место также выделено. Строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» в Мурино займется девелоперская компания Steit.