Ленобласть зарезервировала землю в Сертолово под ТПУ

Распоряжение о резервировании земель для строительства транспортно-пересадочного узла подписал губернатор Ленинградской области

«В составе ТПУ появится железнодорожный остановочный пункт с пассажирской платформой, кассовым павильоном, зона посадки-высадки общественного транспорта, перехватывающая парковка, а также общественно-деловое пространство с магазинами и кафе», — рассказал зампредседателя правительства Евгений Барановский.

Перечень земельных участков подготовлен на основании проектов планировки и межевания территории. Земельные участки зарезервированы на три года.

Также в рамках строительства ПТУ проведут реконструкцию улицы Индустриальной. А «Октябрьская железная дорога» построит две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово».

Население Сертолово сейчас превышает 60 тыс. человек. Левашово и Сертолово соединит электропоезд «Ласточка» вместимостью до 800 человек. От ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном, поликлинического комплекса «Детская клиническая больница» появится автобусное сообщение. Благодаря постройке двух новых станций время в пути между Сертолово и Финляндским вокзалом со всеми остановками будет составлять 30 минут.