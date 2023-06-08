В Ленобласти оборот розничной торговли вырос на 6,4%

В апреле оборот розничной торговли в Ленобласти увеличился на 6,4% по сравнению аналогичным показателем 2022 года. Такие данные приводит Петростат.

Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 4,1%. Непродовольственные товары стали покупать на 8,8% больше, чем в апреле 2022 года.

«Мы также видим, что немного «подтягивается» оборот за период с начала года по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года. Мы помним, какой аномальный спрос был в марте-апреле 2022, когда потребители делали запасы продуктов, вещей и техники, опасаясь роста цен и дефицита. Сейчас ситуация в розничной торговле восстанавливается», — прокомментировал зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов.

При этом оптовые продажи в Ленобласти в апреле упали на 4,8%, продажи в сфере общественного питания — на 0,8%. Индекс потребительский цен же за год вырос на 3,4%.