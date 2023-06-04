Россия оказалась единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция.

По подсчётам РИА Новости, цены на продукты в России упали на 0,22% в годовом выражении.

Самая высокая продуктовая инфляция была зафиксирована в апреле в Венгрии и составила 39%. Наименьшая инфляция в странах Европы — в Швейцарии, цены выросли на 5,4%.