Россия оказалась единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция.
По подсчётам РИА Новости, цены на продукты в России упали на 0,22% в годовом выражении.
Самая высокая продуктовая инфляция была зафиксирована в апреле в Венгрии и составила 39%. Наименьшая инфляция в странах Европы — в Швейцарии, цены выросли на 5,4%.
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04.06.2023 14