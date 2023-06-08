Стало известно, сколько полицейских участвуют в СВО

Около 15 000 полицейских стали участниками специальной военной операции, многие из них удостоены наград. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева.

«В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных», – цитирует слова Колокольцева РИА «Новости»

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что соответствующее заявление министр сделал в ходе торжественной церемонии в честь присвоения специальных званий высшего начальствующего состава и награждению отличившихся руководителей.