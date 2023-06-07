Минобороны хочет оповещать россиян о мобилизации через СМС. Что будет, если сообщение не получить?

Минобороны разработало проект постановления для оповещения россиян о мобилизации с помощью СМС-рассылки. Этот способ будет применяться вместе с отправкой информации через «Госуслуги». Для рассылки СМС используют номер, указанный в «Госуслугах». При этом о завершении мобилизации Сергей Шойгу объявил 28 октября 2022 года.

В пояснительной записке указано, что введение СМС-рассылки сократит сроки оповещения россиян по мобилизации и повысит качество ее проведения. Инициативу Минобороны раскритиковал член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Как людям по СМС отличить фейк от официального информирования? Правильно, никак. Похоже, МО решило пойти по пути наименьшего сопротивления в вопросе призыва и переложить ответственность на граждан», – написал Кирилл Кабанов

По словам члена СПЧ, подобная форма оповещения не может использоваться в качестве официальной, а также не должна «нести никаких правовых последствий в случае неисполнения».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что СМС-рассылка будет информировать подлежащих мобилизации граждан о повестке, но не приравниваться к ней. И к человеку, не получившему сообщение, не будут применяться предусмотренные законом санкции.

«Это техническое решение проблемы, это то, что упрощает само оповещение, это сделано для удобства наших граждан, чтобы они в полной мере владели всей информацией. Поэтому бояться этого ни в коем случае не надо», – рассказал Андрей Картаполов

Депутат отметил, что точное содержание СМС пока не определили. Оно будет звучать примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах».

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. О ее завершении Сергей Шойгу объявил 28 октября. После мобилизационных мероприятий Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, который также предусматривает введение электронных повесток.