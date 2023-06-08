В квартире дома на улице Горького в Тосно 17 мая в период с 17:00 до 23:00 в отношении 15-летнего мальчика были совершены развратные действия 36-летним мужчиной.

Пострадавший 29 мая рассказал о случившемся маме, она обратилась в полицию. Было заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали, ранее он был неоднократно судим за половое сношение с подростками и развратные действия.

В ходе следствия выяснилось, что в период с 8 по 31 января 2023 года мужчина совершал развратные действия в отношении 12-летнего мальчика. Следователи завели еще одно уголовное дело.