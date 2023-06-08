Спасатели Ленобласти эвакуировали из леса повредившего спину мужчину

Утром 8 июня в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о мужчине, который не может самостоятельно выбраться из леса около деревни Морье во Всеволожском районе Ленобласти.
На помощь отправились спасатели ПСО Шлиссельбурга. Оказалось, что мужчина повредил спину и не мог нормально передвигаться. Его транспортировали до кареты скорой помощи и передали врачам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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07.06.2023 91