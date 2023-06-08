В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.

Депутат направил письмо министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, в котором попросил уточнить, существуют ли на сегодняшний день ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого до указанного срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Как правило, во всех регионах РФ, горячую воду отключают в среднем на 10 дней. Чернышов выразил уверенность, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения.

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Он считает, что «первопроходцем» должна стать Москва. Дело в том, что это самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры. Далее эту практику хотят распространить на все регионы страны.