Четыре района Петербурга вошли в антирейтинг по атакам клещей

Более 800 укусов за неделю насчитали в Северной столице.

За минувшую неделю за медицинской помощью обратились 815 жителей Северной столицы. Каждого седьмого вредитель укусил в черте города. Более 20 клещей заразили своих жертв инфекционными заболеваниями. Об этом сообщают Невские Новости.

Больше всего инцидентов произошло в Курортном районе, где пострадал 31 человек. На втором месте Пушкинский район с 20 случаями. Замыкают четверку антилидеров Красносельский и Приморский, в которых на укусы пожаловались 13 и 12 жителей соответственно.

Фото: Telegram / Комздрав СПб

Ранее стало известно, что за неделю еще три жителя Ленобласти заразились клещевым боррелиозом.