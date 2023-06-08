Биолог рассказал, что петербуржцев ожидает нашествие комаров

Особенно кровососы будут лютовать в Ленинградской области.

Как сообщает telegram-канал Санкт-Петербург online, по словам биолога, в области комаров уже очень много — больше, чем в прошлые годы, прямо заедают людей.

«Комары очень хорошо перезимовали. Снежная зима — идеальная для их выживания. Влажная весна тоже поспособствовала выводу потомства, а влаги этой весной было много,» — сообщил биолог.

Специалист отметил, что совсем скоро комары наполнят и парки Петербурга.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что четыре района Петербурга вошли в антирейтинг по атакам клещей.