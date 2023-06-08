Под Гатчиной двоих вырезали из «Шкоды»

Машина врезалась в прицеп грузовика.

Как сообщает 47news, около четырех вечера 8 июня у села Никольское Гатчинского района Skoda Rapid въехала в припаркованный прицеп грузовика. В салоне оказались зажаты 40-летний водитель и 64-летний пассажир, сообщили 47news в УГИБДД. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали четыре человека, задействовав одну единицу техники.

Фото: www.globallookpress.com

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