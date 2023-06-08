На трассе Сортавала из-за столкновения двух авто погиб человек

Об этом сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агаловское».

Как сообщает Мойка78, в Ленобласти 8 июня в 18:29 поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на трассе Сортавала.

К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Когда спасатели приехали к месту происшествия, они установили, что столкнулись два автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, один погиб.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что под Гатчиной двоих вырезали из «Шкоды».