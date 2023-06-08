Количество отравленных «Мистером Сидром» перевалило за сотню

Среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Общее количество отравившихся алкогольным суррогатом под маркой «Мистер Сидр» составило 101, в списке погибших после употребления напитка 31 фамилия. Об этом вечером 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, первые сигналы об отравлении напитком под брендом «Мистер Сидр» стали поступать 5 июня.

6 июня в составе напитка эксперты выявили опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Вместо них в напитке должен был присутствовать безопасный этанол.

7 июня петербургское управление Роспотребнадзора вновь обратилось к горожанам с призывом быть бдительными и немедленно сообщать о наличии в магазинах напитка под брендом «Мистер Сидр» по телефонам +7 812 764-02-39, 764–02–38.

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Ранее стало известно, что смертельный «Мистер Сидр» готовили из украденного со склада МВД спирта.