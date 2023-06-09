Члены Общественной палаты Ленобласти приняли участие в Дне донора

Общественная палата Ленобласти и региональный Центр крови в рамках Дня донора заключили соглашение о сотрудничестве.

«Донорство – это очень важно, это возможность для каждого быть полезным обществу. В Ленинградской области донорское движение постоянно развивается. Благодаря совместным усилиям специалистов службы крови, ленинградских врачей и доноров удается ежегодно спасать больше 15 тысяч жизней!», – отметил глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Соглашение направлено на объединение с целью развития массового донорства крови, укрепление и охрану здоровья жителей региона.

Всего вчера, 8 июня, в Дне донора приняли участие 35 человек. Дни донора проводятся Общественной палатой с 2019 года, за это время участники акций сдали кровь 430 раз – это почти 200 литров крови.

В 47 регионе сегодня проживает около 12 тысяч доноров крови, из них 7,5 тысяч ― почетные доноры. Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней и другая информация доступны по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт.