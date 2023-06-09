Водитель «Нивы» несколько раз переехал женщину в поле в Гатчинском районе

За покушение на убийство женщины в поле возле деревни Шаглино Гатчинского района 8 июня задержали 58-летнего жителя Санкт-Петербурга. На своей «Ниве» мужчина сбил пострадавшую и несколько раз проехался по ней.

Преступление произошло еще 9 сентября 2022 года. Около 12:00 петербуржец на Lada Niva приехал в поле возле деревни Шаглино и нашел 70-летнюю женщину, которая собирала картошку. Между знакомыми произошел конфликт.

Мужчина сел в автомобиль и сбил женщину. От удара в левую часть туловища пострадавшая упала на правый бок. Затем водитель съехал с тела пенсионерки и вновь прокатился по ее спине и левой руке.

У пострадавшей диагностировали закрытую травму позвоночника и таза, а также перелом поперечного отростка 13 позвонка. Было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».