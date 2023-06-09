Термокружку с наркотиками и зеленое вещество нашли у жителя Всеволожского района

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники полиции в ночь на 8 июня провели обыск у двух жителей деревни Лесколово Всеволожского района. У 35-летнего мужчины, который проживает вместе с 65-летней матерью-пенсионеркой, нашли термокружку, в которой лежал пакет с синтетическим наркотиком.

Обыск у ленинградца проводился в рамках расследования дела о сбыте наркотических средств группой лиц в крупном размере.

Помимо синтетического наркотика массой 143 грамма изъят пластиковый контейнер, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета. Оно направлено на экспертизу.

Известно, что 35-летний мужчина ранее был судим за сбыт наркотических средств.

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