Петербуржцы смогут посетить Коломну во время прогулки на теплоходе

Оказывается в Петербурге есть своя Коломна. Это муниципальный округ, который находится в центре города и занимает часть Адмиралтейского района.

Петербуржцы и гости города этим летом могут отправиться с нового причала «Гостеприимный», который находится на набережной Фонтанки, 177, в Коломну. Об этом сообщает piter.tv.

Несмотря на то, что многие сразу думают про Подмосковье, Коломна находится ближе, чем кажется. Это муниципальный округ в Петербурге, где находятся Мариинский театр, Юсуповский дворец, Никольский собор, Никольские ряды и Новая Голландия.

С причала «Гостеприимный» отправляются как частные рейсы, как и корабли с туристическими маршрутами по Коломне и всему Петербургу. Например, компания New Wawe Shipping предлагает аренду теплохода, на котором можно отправиться в интересное мини-путешествие.

Фото: New Wawe Shipping

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