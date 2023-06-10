Специалисты видят выход в переходе на электромобили и гибриды.

В Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) был зафиксирован новый рекорд стоимости топлива. Цена на Аи-95 выросла на 0,97%, т.е. цена за тонну составляет 63 304 рублей. В то же время Аи-92 вырос на 0,85%, достигнув 55 233 руб. за тонну, сообщает NEVA.today.

Власти ранее активно принимали меры для сдерживания цен на топливо. В частности, ограничивали максимальные розничные цены. Эксперты предлагают переход на электромобили и гибриды. По их заявлениям, это сможет снизить зависимость от бензина и сделать экономику устойчивее.

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