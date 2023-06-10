Оно означает «солнечный и лунный свет».

В семье японских макак Киото и Миа из Ленинградского зоопарка очередное пополнение – у них появился малыш мужского пола, сообщили сотрудники учреждения в группе «ВКонтакте».

По давнему обычаю был объявлен конкурс, чтобы выбрать имя новорожденному – желающие отправили 1168 записок с самыми разными вариантами. Нередко встречались японские имена с трактовкой его значения.

В итоге выбор сотрудников зоопарка остановился на имени Акира, что в переводе означает «солнечный и лунный свет».