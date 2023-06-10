Ее товарищ получил переломы.

Двое подростков пострадали в ночной аварии в Волховском районе Ленобласти. Подробности приводит «47news» с опорой на дорожную полицию.

Все случилолось на 125-м километре трассы «Кола» неподалеку от деревни Иссад. 16-летний школьник ехал на питбайке BSE со своей подругой. Не справившись с управлением, он съехал на обочину и влетел в ограждение.

Обоих подростков экстренно госпитализировали. Водитель получил переломы ребер и ноги, а у его 15-летней пассажирки произошла травматическая ампутация руки. Также у нее диагностирован перелом. Сейчас следствие выясняет, как подростки попали на федеральную трассу.