На Бали больше не будут требовать сертификаты вакцинации

По мнению туроператоров, это решение может активизировать спрос на это направление для путешествий.

В Индонезии приняли решение отменить действующее со времен пандемии ограничение. Теперь туристам не потребуется для въезда сертификат о вакцинации — сообщает Мойка78.

Требование сертификата тормозило спрос на поездки как на Бали, так и в Индонезию в целом. В Ассоциации туроператоров отметили как позитивный сдвиг в сторону открытого мира то, что страны восточного региона начинают освобождаться от постковидных мер.

Ранее стало известно, что супруга Карла III заболела COVID-19 после вакцинации.