Супруга Карла III заболела COVID-19 после вакцинации

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Королева-консорт Камилла подхватила коронавирусную инфекцию.

Супруга короля Великобритании Карла III заболела коронавирусом — сообщает Мойка78. Перед этим она прошла полный курс вакцинации от COVID-19, включая бустерную дозу.

Букингемский дворец передал информацию, что 75-летняя королева-консорт столкнулась с симптомами простудного заболевания в понедельник. Когда она сдала тест на ковид, его результат оказался положительным.

covid-19-coronavirus-covid-cell-pandemic-corona-virus-1608795-pxhere.com

Ранее стало известно, что британский король Карл III рассмешил читателей The Telegraph.

Автор