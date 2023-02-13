Королева-консорт Камилла подхватила коронавирусную инфекцию.

Супруга короля Великобритании Карла III заболела коронавирусом — сообщает Мойка78. Перед этим она прошла полный курс вакцинации от COVID-19, включая бустерную дозу.

Букингемский дворец передал информацию, что 75-летняя королева-консорт столкнулась с симптомами простудного заболевания в понедельник. Когда она сдала тест на ковид, его результат оказался положительным.

Ранее стало известно, что британский король Карл III рассмешил читателей The Telegraph.