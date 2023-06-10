Движение по набережной «Лахта Центра» ограничили с 9 до 20 июня

Также будут перекрыты некоторые улицы в центре Петербурга.

Движение пешеходов и транспорта по набережной «Лахта Центра» ограничили с 9 до 20 июня 2023 года — сообщают Невские Новости. Причиной введенных ограничений для прогулок по набережной вокруг знаменитого бизнес-центра стало проведение съемок.

Корректировать свои маршруты также придется водителям в Петербурге 11 и 12 июня. Центр города будет частично перекрыт для автомобилей из-за проведения марафона «Белые ночи».

Фото: Невские Новости

Ранее стало известно, что южный участок КАД будет недоступен для грузовиков.