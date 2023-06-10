Летний стадион открыли на озере Долгом в Петербурге

Два футбольных поля с подогревом, баскетбольная и волейбольная площадки, дорожки для занятий легкой атлетикой, переносные трибуны.

В парке «Озеро Долгое» открылся многофункциональный стадион — сообщает Мойка78. Стадион появился в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова.

Объект построен для для Центра спорта Приморского района и предназначен для всесезонных тренировок. Там будут проходить районные и городские соревнования.

Ранее стало известно, что гатчинский стадион «Спартак» реконструирован на 50%.