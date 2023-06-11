В Петербурге задержан местный житель, которого разыскивает канадский Интерпол

Сотрудники патрульно-постовой службы 9 июня задержали жителя Санкт-Петербурга, которого разыскивает канадский Интерпол.
Полицейские провели задержание на улице Красного Текстильщика. Патрульные во время проверки документов установили, что петербуржец числится в канадском Интерполе в качестве обвиняемого, который скрылся от органов МВД. Мерой пресечения по его делу является арест.
Оттаве, которая была инициатором розыска, передана информация о задержании.
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