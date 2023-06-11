Человеческие останки нашли в огороде в Лодейнопольском районе

В полицию Лодейнопольского района 10 июня около 13:30 поступило сообщение о том, что на участке дома на Лодейнопольском шоссе в селе Алеховщина обнаружены человеческие кости.
Их нашли случайно, во время работ в огороде. Останки принадлежат нескольким людям.
По предварительным данным, захоронение относится ко временам Великой Отечественной войны. Останки направлены на судмедэкспертизу.
Вам будет интересно
Годовалый мальчик 3 июня находился в гостях у своей 43-летней бабушки в квартире дома на Лесной улице в Лодейном Поле....
05.06.2023 545