Человеческие останки нашли в огороде в Лодейнопольском районе

В полицию Лодейнопольского района 10 июня около 13:30 поступило сообщение о том, что на участке дома на Лодейнопольском шоссе в селе Алеховщина обнаружены человеческие кости.

Их нашли случайно, во время работ в огороде. Останки принадлежат нескольким людям.

По предварительным данным, захоронение относится ко временам Великой Отечественной войны. Останки направлены на судмедэкспертизу.