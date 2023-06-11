Маленький ребенок попал в реанимацию после падения с двухярусной кровати во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 10 июня сообщили о том, что в больницу была доставлена и помещена в реанимацию полуторагодовалая девочка с тяжелой травмой головы.

Ребенка привезли из квартиры дома на улице Рябиновая Роща во Всеволожске. По предварительным данным, она упала с двухярусной кровати.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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