Маленький ребенок попал в реанимацию после падения с двухярусной кровати во Всеволожске

В полицию Всеволожского района 10 июня сообщили о том, что в больницу была доставлена и помещена в реанимацию полуторагодовалая девочка с тяжелой травмой головы.

Ребенка привезли из квартиры дома на улице Рябиновая Роща во Всеволожске. По предварительным данным, она упала с двухярусной кровати.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.