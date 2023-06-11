У экскаваторщика угнали и сожгли «Жигули» в Выборгском районе. Ловить злоумышленников долго не пришлось

В полицию Выборгского района 9 июня обратился 42-летний житель поселка Гаврилово, работающий экскаваторщиком. Ночью у него угнали «Жигули», припаркованные на улице Центральной.
Примерно через 30 минут автомобиль нашли сгоревшим в соседнем садоводстве. Еще спустя непродолжительное время в этом же садоводстве полиция задержала двух подозреваемых – 22-х и 23-летних жителей Гаврилово.
Известно, что два года назад младшего привлекали к ответственности за угон.
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